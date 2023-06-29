Подозреваемую в убийстве четырех человек задержали в Кемеровской области

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Правоохранители задержали жительницу города Березовского в Кемеровской области по подозрению в убийстве четырех человек, следует из сообщения в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по региону.

Согласно материалам дела, женщина 28 июня выпивала алкогольные напитки у знакомых. Уже ночью она поочередно причинила ножевые ранения находившимся в доме 34- и 40-летней женщинам, а также 40- и 46-летнему мужчинам.

"От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению 52-летней жительницы города Березовского. Подозреваемую задержали", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что в доме присутствовали подростки, которых злоумышленница заставила смыть следы крови и вынести из жилища мобильные устройства потерпевших, а также телевизор. По дороге к дому задержанной молодые люди смогли скрыться. Подростки рассказали о ЧП учителям, которые обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске 39-летний мужчина зарезал свою сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело погибшей в колодце. Злоумышленник признался в содеянном, было возбуждено уголовное дело.