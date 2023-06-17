Мужчина убил десятилетнюю дочь и покончил с собой в Челябинске

Фото: телеграм-канал "74.RU| Новости Челябинска"

В Челябинске мужчина убил десятилетнюю дочь и покончил с собой, сообщает 74.ru.

"Все случилось около 10:00 в Центральном районе. На месте сейчас работают следователи, выясняют подробности случившегося", – сказал собеседники издания.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство ребенка").

Ранее сообщалось, что в Дагестане местный житель застрелил главу села в ходе ссоры из-за имущества. Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что между ним и убитым возник серьезный конфликт из-за недвижимости, который не удавалось разрешить мирно в течение долгого времени.

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани