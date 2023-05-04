Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани

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Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве аниматоров на Кубани Демьяна Кеворкьяна до 30 июня, сообщает газета "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

"Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Кеворкьян заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", – говорится в уведомлении.

По версии следствия, 28 апреля этого года трое подозреваемых, включая Кеворкьяна, напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" недалеко от станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги, банковские карты и сняли со счетов 180 тысяч рублей. Затем подозреваемые убили пару и спрятали их тела.

Позднее следствие установило, что Кеворкьян был ранее судим за создание вооруженной банды, которая занималась разбоем и нападением на людей. В 2016 году его группировка обокрала троих жителей Кубани, а затем совершила разбойное нападение на еще троих человек, убив одного потерпевшего.

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