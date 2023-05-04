Суд в Петербурге арестовал подростка, подозреваемого в убийстве школьницы

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве семиклассницы. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Его задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Дело подростка рассматривают по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав подростку стражу по 02.07.2023", – говорится в сообщении.

13-летняя школьница была убита в лесу около поселка Парголово в Петербурге 30 апреля. По версии следствия, убийцы девушки нанесли ей несколько ударов молотком, а затем там же закопали ее тело.

По подозрению в убийстве школьницы сотрудники правоохранительных органов ранее также задержали 15-летнюю знакомую подростка. Согласно информации следователей, после убийства семиклассницы подозреваемые вступили в переписку с ее матерью с целью скрыть совершенное преступление.

16-летний подросток уже признал вину и показал место захоронения школьницы.

