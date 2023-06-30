СМИ узнали подробности о женщине, подозреваемой в убийстве ребенка на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире дома на севере Москвы, где сотрудники полиции обнаружили тело ребенка, проживали спокойные люди. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомленный источник.

"Да, они были спокойные. Никакого шума не было на лестничной клетке. Спокойно все было здесь", – рассказал собеседник телеканала.

Сестра мужа подозреваемой в убийстве сообщила, что женщина состояла на учете у психиатра. Первый приступ у нее произошел 8 марта, после чего ее госпитализировали и выписали после двух недель пребывания в психиатрической больнице.

По словам золовки подозреваемой, в Международный женский день супруг обнаружил ее сидящей на стуле в окружении экстренных служб и полиции. Женщина в этот момент "что-то бормотала".

"То ли это послеродовое, бывает. Она молодая, поддержки у нее в принципе никакой от родителей не было. Может быть, и это и сыграло роль, что у нее кукушка уехала, по-другому никак не назовешь", – предположила собеседница телеканала.

Она также рассказала, что погибший ребенок не был родным ее брату. Пара поженилась, когда у женщины уже был сын.

В последний же раз, когда сестра супруга подозреваемой встречалась с ней, она не показалась ей человеком, находящимся в неустойчивом психическом состоянии.

Как сообщалось ранее, тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на Онежской улице. Подозреваемой по делу об убийстве стала его 24-летняя мать, которая в момент трагедии находилась в квартире.

Погибшего ребенка обнаружил проживающий с его матерью мужчина. Следователи организовали его допрос, а женщину отправили на психиатрическую экспертизу.



"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки