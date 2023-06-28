Спасатели нашли мальчика, пропавшего в тайге Приамурья

Фото: vk.com/ГУ МЧ

Спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяну Шалашову.

По ее словам, позвонил летчик частного самолета и сообщил, что ребенка нашли спасатели на вездеходе.

Мальчик пропал днем 27 июня. С ребенком находились сразу двое взрослых: его отец и дядя. Как рассказал отец мальчика, они отправились на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Ребенок отошел от отца и потерялся.

Мать мальчика сообщила РЕН ТВ, что о пропаже ребенка она узнала от полиции около 23:00. По ее словам, ни муж, ни ее родной брат, который был с ними, не рассказали, что не смогли уследить за мальчиком.

Женщина добавила, что с момента окончания учебного года сын во второй раз сопровождает отца в тайге.

Пропавшего ребенка искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства.

Первая группировка МЧС убыла на поиски в составе 9 спасателей и 2 кинологов с собаками. Через несколько часов на поиски были отправлены дополнительные силы спасателей. В составе второй группировки 24 человека и 5 единиц техники – беспилотники, квадроциклы и плавсредства. Кроме того, из Хабаровска в зону поиска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К поискам также привлекли частный самолет.

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