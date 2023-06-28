В Амурской области ищут пропавшего в тайге 11-летнего мальчика

Фото: МЧС России

Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, который пропал в тайге Приамурья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправляются спасатели и кинологи МЧС России", – указано в сообщении.

За помощью к спасателям обратился отец ребенка. Вместе они были на охоте, и в районе реки Малый Урил мальчик отошел и потерялся в лесу.

Первая группировка МЧС убыла на поиски в составе 9 спасателей и 2 кинологов с собаками. В поисках также участвуют волонтеры Национального центра, которые обследуют лес и ведут поиск с помощью беспилотников.

Через несколько часов на поиски были отправлены дополнительные силы спасателей. В составе второй группировки 24 человека и 5 единиц техники – беспилотники, квадроциклы и плавсредства.

Кроме того, из Хабаровска в зону поиска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли в тайге пропавшую уроженку Бурятии. Девушка была найдена в удовлетворительном состоянии и передана бригаде скорой помощи. Во время ее поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров леса.

До этого спасатели обнаружили живыми шестерых туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Поисковые работы длились 36 часов.



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