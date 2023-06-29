СК проверит психическое состояние матери убитого в Москве ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет проверит психическое состояние матери убитого в Москве ребенка, сообщает столичный СК в телеграм-канале.

"Следователи столичного СК продолжают осмотр места происшествия", – отметили в ведомстве.

По данным следствия, на теле мальчика 2022 года рождения обнаружены множественные ножевые ранения. В настоящее время следственные действия проводятся с матерью 1999 года рождения. Эксперты проверяют данные о наличии у женщины психических расстройств.

Следователи допрашивают сожителя матери убитого мальчика. Уточняется, что мужчина обнаружил тело.

Также на месте происшествия по адресу улица Онежская работают прокуроры, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры. Правоохранители изъяли нож со следами крови.

Надзорное ведомство держит на контроле установление обстоятельств ЧП и принятие процессуальных решений, в том числе вопрос возбуждения уголовного дела по пункту "в" частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Ранее в столичном СК сообщили, что тело малолетнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на севере Москвы. По предварительным данным следствия, в квартире вместе с ребенком была его мать.