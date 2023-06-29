СК РФ возбудил дело о халатности после смерти мальчика в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "УМВД Екатеринбурга"

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ о халатности после смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Согласно предварительным данным, бездействие должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее воспитание опекаемого ребенка, поспособствовало совершению преступления в отношении него.

"Следствием в рамках возбужденного уголовного дела <...> будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что подозреваемая в его убийстве 33-летняя женщина, которая была опекуном ребенка, была задержана.

В данный момент сотрудники СК проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.



Ранее волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли в гаражном комплексе спрятанное в сумку тело мальчика, который пропал в Екатеринбурге. По словам его опекуна, ребенок вышел из квартиры и пропал утром 26 июня.

Позже было установлено, что мальчик умер несколько месяцев назад, точная причина смерти несовершеннолетнего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Отмечалось, что женщина, опекавшая ребенка, скрыла от сотрудников правоохранительных органов факт его гибели.

