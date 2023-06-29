Тело пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

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Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым, сообщается на сайте волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области.

Позже в Следственном комитете рассказали, что тело мальчика обнаружили 29 июня.

"Смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна", – заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Отмечается, что тело мальчика нашли на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Труп был спрятан в большую сумку. В поисковых мероприятиях задействовали более тысячи сотрудников полиции и волонтеров.

Как уточнил Надбитов, кроме дела об убийстве малолетнего также дано указание возбудить дело по факту возможного должностного преступления сотрудников органов опеки. Власти Свердловской области назначили служебную проверку в управлении социальной политики № 25, сотрудники которого патронировали семью погибшего мальчика.

Родная мать мальчика заявила РЕН ТВ, что не видела сына с рождения, и ее не интересует судьба ребенка. В прошлом она отказалась от него из-за лишения родительских прав.

"Я его шесть лет уже не видела. Я знаю, что он проживал у Вероники в Екатеринбурге. Значит, его нашли мертвым, да? Второй у меня сын погиб. Я лишена родительских прав за пьянку, я и не лезу", – сказала мать погибшего.

Ранее спасатели нашли пропавшего в Еврейской автономной области четырехлетнего мальчика. Ребенок жив. Его поиски длились более 10 часов, в них принимал участие 71 человек.

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