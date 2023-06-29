Четырехлетний мальчик пропал в селе Песчаном Еврейской автономной области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Четырехлетний мальчик пропал в среду, 28 июня, в селе Песчаном Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по ЕАО.

"Группировка в 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в село Песчаном Еврейской АО. Известно, что четырехлетний Артем находился у родственников", – указано в сообщении.

К его поиску привлечены кинологические расчеты полиции.

Источник РИА Новости заявил, что ребенок, предположительно, сам ушел из дома родственников. Он также сообщил, что участие в поисках принимают не только МЧС и полиция, но и волонтеры.

В МВД рассказали, что ориентировки пропавшего мальчика были переданы всем полицейским нарядам. Ребенка ищут в лесном массиве и близлежащих к селу водоемах.

Ранее сообщалось, что пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым. Ребенок пропал днем 27 июня и был найден утром 28 июня.

Как заявили спасатели, мальчик не был напуган и визуально не пострадал, хоть и выглядит вымотанным.



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