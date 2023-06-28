Спасатели рассказали о состоянии найденного в амурской тайге 12-летнего мальчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Найденный в тайге ребенок, который потерялся во время охоты с отцом, выглядит измотанным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на поисково-спасательный отряд Амурской области "Лиза Алерт".

Спасатели рассказали, что мальчик не был напуган. Сейчас он вместе с родителями направляется на осмотр в больницу.

"Мальчик визуально не пострадал. Выглядит вымотанным. Напуган не был. Сейчас вместе с родителями направляется для осмотра и проверки состояния здоровья в медучреждение", – поделились в "Лизе Алерт".

Ребенок пропал днем 27 июня. С ним находились сразу двое взрослых: его отец и дядя. По словам папы, они отправились на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца и потерялся. Позже мама ребенка рассказала, что узнала о пропаже от полиции около 23:00.

При этом, уточнила она, ни муж, ни ее родной брат не рассказали, что не смогли уследить за мальчиком. Она рассказала, что сын во второй раз сопровождает папу в тайге.

Ребенка искали в условиях труднопроходимой тайги. В операции участвовали почти 70 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства. Утром 28 июня стало известно, что спасатели нашли потерянного мальчика.

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