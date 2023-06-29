Пропавшего в Еврейской автономной области мальчика нашли живым

Фото: МЧС России

Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по ЕАО.

Ребенок, находившийся у родственников в селе Песчаном, пропал, выйдя из дома в неизвестном направлении. Его поиски длились более 10 часов, в них принимал участие 71 человек.

"Ребенок найден. Живой", ‒ сообщили в МЧС.

До этого сообщалось о еще одной истории спасения. Пропавший в тайге в Приамурье мальчик был найден живым. Ребенок пропал днем 27 июня, сопровождая отца на охоте, потерялся и провел ночь в лесу.

Как сообщили спасатели, мальчик не был напуган и визуально не пострадал, хоть и выглядел вымотанным.



Мальчик, который потерялся в тайге в Приамурье, вернулся к родным