Женщину подозревают в убийстве своего маленького ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тело малолетнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

"В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, в квартире вместе с ребенком была его мать. В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты СК Москвы.

Ранее сообщалось, что волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли в гаражном комплексе спрятанное в сумку тело мальчика, который пропал в Екатеринбурге. По словам его опекуна, ребенок вышел из квартиры и пропал утром 26 июня.

Позже установили, что ребенок умер несколько месяцев назад, точная причина смерти несовершеннолетнего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Женщина, опекавшая ребенка, скрыла от правоохранителей факт его гибели.

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ о халатности после смерти мальчика. Подозреваемая в его убийстве 33-летняя женщина, которая была опекуном ребенка, была задержана.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика