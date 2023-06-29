Прокуратура во Франции потребовала заключить под стражу полицейского за убийство подростка

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Прокуратура французского Нантера потребовала временно поместить под стражу полицейского, застрелившего подростка, сообщает телеканал France 24.

По словам прокурора Паскаля Марша, условия для законного применения оружия не были соблюдены. Он подчеркнул, что по истечении срока задержания полицейского его дело передали магистратам для начала судебного расследования в связи с предумышленным убийством.

"Чтобы обеспечить нормальный ход расследования, прокуратура ходатайствовала о временном помещении под стражу полицейского, совершившего выстрел", – пояснил Марш.

Он также рассказал, что 17-летний водитель, убитый полицейским, угрожал жизням других участников движения.

27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

После случившегося во Франции вспыхнули протесты. На улицы уже вторую ночь подряд выходят граждане, которые жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Правоохранители в свою очередь применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Застреливший подростка полицейский был помещен под стражу, однако срок его заключения уже истек.

Более 2 тыс полицейских будут дежурить в пригородах Парижа после беспорядков