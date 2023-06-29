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Во французских городах вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка
Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
В ряде французских городов вторую ночь подряд проходят протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский в Нантере – пригороде Парижа – застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие в Нантере жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Сообщается о строительстве баррикад.
Граждане вышли на улицы в Нантере, Тулузе, департаментах О-де-Франс и Эссон. Полиция для подавления беспорядков использует слезоточивый газ.
Протесты вспыхнули после того, как 27 июня в Нантере полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.
В Сети распространилось видео, на котором видно, как Mercedes остановился по требованию полиции. Один из полицейских подошел к водителю, в то время как другой был на расстоянии и навел на подростка оружие.
Автомобиль тронулся с места и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.
Застрелившего подростка полицейского поместили под стражу. Прокуратура завела два дела. Первое касается отказа подчиниться и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе – о намеренном убийстве со стороны полицейского.
Более 2 тыс полицейских будут дежурить в пригородах Парижа после беспорядков
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