Во французских городах вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

В ряде французских городов вторую ночь подряд проходят протесты против действий полиции, после того как накануне полицейский в Нантере – пригороде Парижа – застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие в Нантере жгут автомобили и обстреливают полицейских фейерверками. Сообщается о строительстве баррикад.

Граждане вышли на улицы в Нантере, Тулузе, департаментах О-де-Франс и Эссон. Полиция для подавления беспорядков использует слезоточивый газ.

Протесты вспыхнули после того, как 27 июня в Нантере полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям стражей правопорядка.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как Mercedes остановился по требованию полиции. Один из полицейских подошел к водителю, в то время как другой был на расстоянии и навел на подростка оружие.

Автомобиль тронулся с места и полицейский выстрелил. Молодой человек получил ранение в живот и скончался на месте.

Застрелившего подростка полицейского поместили под стражу. Прокуратура завела два дела. Первое касается отказа подчиниться и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе – о намеренном убийстве со стороны полицейского.

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