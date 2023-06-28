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Более 30 человек арестовали после крупных беспорядков в пригородах Парижа

Более 30 человек арестовали после крупных беспорядков в пригородах Парижа

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Более 30 человек арестованы после крупных беспорядков в пригородах Парижа. Началось все из-за убийства подростка. Он получил пулю в грудь из табельного оружия полицейского. Сообщается, что огонь открыли, потому что подросток не подчинился требованиям патруля и нажал на газ своего автомобиля вместо того, чтобы предъявить документы.

Стрелявшего пока взяли под стражу. В 50 километрах от французской столицы протестующие сожгли здание мэрии и автомобили. Кроме того, люди били витрины и забирались на фонарные столбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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