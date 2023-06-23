Таможенники задержали студента, заказавшего по почте пол-литра наркотического коктейля

Фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали студента одного из московских вузов, заказавшего по почте пол-литра наркотического коктейля с кодеином, сообщает пресс-служба ФТС.

Посылка в адрес 22-летнего молодого человека прибыла из Великобритании. Как выяснилось, наркотик он заказал через зарубежную соцсеть, оплатив товар виртуальной валютой, которую используют в теневом интернете для сохранения анонимности.

Мужчину задержали при получении посылки, в которой находилась пластиковая бутылка с темно-красным тягучим сиропом. Экспертиза показала, что в жидкости содержался наркотик кодеин.

Задержанный признался, что имеет опыт употребления наркотических средств и несколько раз приобретал кодеин и психотропные вещества оксикодон и алпразолам для использования в личных целях. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. За это грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Ирана, который планировал провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках. Наркотики в багаже иранца обнаружила собака. Всего было изъято 18 пакетиков с наркотиками.



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