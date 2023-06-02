Пенсионерку с карасями, фаршированными наркотиками, задержали на трассе под Тюменью

Фото: 72.мвд.рф

На 317-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, Госавтоинспекции и регионального управления ФСБ перехватили автомобиль с карасями, фаршированными спайсом. Об этом сообщается на сайте Главного управления (ГУ) МВД РФ по Тюменской области.

Необычный груз был обнаружен при осмотре багажника автомобиля Lada Granta, в салоне которого находились водитель и 70-летняя пассажирка.

"Водитель автомобиля пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком "спайс" общей массой 800 граммов", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила задержанная женщина, наркотики она приобрела в Екатеринбурге. В Тюмени она планировала реализовать запрещенные вещества. Также выяснилось, что до этого пенсионерка уже была судима.

По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в Смоленской области задержали две фуры, которые пытались провести через Белоруссию в Польшу 492 килограмма латиноамериканского кокаина. Большегрузы следовали под государственным регистрационным знаком Турецкой Республики. В одной из машин сотрудники ФСБ нашли 116 килограммов кокаина, в другой – 373 килограмма.



"Московский патруль": предполагаемого сбытчика наркотиков задержали в Подмосковье