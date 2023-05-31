Рассылавшего наркотики главу отделения "Почты России" осудили на 17 лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суд приговорил главу отделения "Почты России" в Подмосковье, который организовал магазин наркотиков прямо на работе, к 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и области.

По информации ведомства, А. Н. Юров использовал свой пост руководителя отделения "Почты России" и провел свыше 400 почтовых отправлений с наркотиками МДМА и ЛСД в 50 регионов РФ. Вещества злоумышленник покупал в странах Западной и Восточной Европы. Он продавал наркотики через свой интернет-магазин, задействовав специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий.

Сотрудники ФСБ провели обыски в арендуемых жилищах Юрова. Там у него обнаружили МДМА и ЛСД, а также компьютерную технику.

Ранее СМИ стало известно, что правоохранители на Бали задержали семь человек по делу о наркосети, среди которых оказались три гражданина РФ. При обыске у них нашли наркотики и три пистолета для страйкбола.