Женщину-наркокурьера с кошкой, замаскированной под младенца, задержали в Нижнем Тагиле

В Нижем Тагиле сотрудники полиции задержали наркозакладчицу, гулявшую с дочерью и кошкой, которую она замаскировала под грудного ребенка. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере", – передает слова Волк телеграм-канал "МВД Медиа".

Полиция установила, что женщина приехала в Нижний Тагил согласно инструкциям анонимного работодателя, который курировал ее через интернет-мессенджер. Он сообщил задержанной координаты тайника с крупной партией наркотиков.

В обязанности женщины входила расфасовка наркотических веществ по более мелким пакетам и их последующее распространение в виде закладок, отметила Волк.

Представитель МВД рассказала, что предполагаемая наркозакладчица была задержана возле дачного поселка на окраине города. Она изображала мать с двумя детьми, но позже выяснилось, что в утепленной одежде для новорожденных оказалась домашняя кошка.

Уточняется, что внутри детского комбинезона сотрудники полиции нашли пять свертков с N-метилэфедроном, а еще 12 закладок были найдены в городе, которые задержанная успела сделать в течение дня.

В арендованной женщиной квартире провели обыски, в ходе которых были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов, сказала Волк.

"Фигурантка заключена под стражу", – заключила Волк.

Ранее столичный суд арестовал гражданку РФ, которая пыталась провезти в желудке 440 граммов кокаина. Женщину задержали на таможне в аэропорту Внуково, она летела из Стамбула. Сотрудники аэропорта заметили необычные свертки в ее желудке, поэтому отправили в медучреждение на осмотр.

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