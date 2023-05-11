ФСБ перехватила фуры с почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следующие в Польшу

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Российские спецслужбы перехватили две фуры на границе с Белоруссией в Смоленской области, которые везли в Польшу 492 килограмма латиноамериканского кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ФСБ, большегрузы следовали под государственным регистрационным знаком Турецкой Республики. После осмотра в них обнаружили тайники с 116 и 373 упаковками кокаина соответственно. Их общий вес составил 492 килограмма.

Как отметили ФСБ, европейские и латиноамериканские ОПГ активизировались в России и осваивают местный черный рынок для сбыта наркотиков. Кроме того, преступные группировки используют российские территории для транзита запрещенных веществ в государства Евросоюза.

"При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в России наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны", – указали в ЦОС ФСБ.

Ранее ФСБ РФ изъяла 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, которые также пытались перевезти в Евросоюз. Транзитом наркотиков занимались два гражданина Колумбии и один гражданин государства, входящего в ЕС. Их задержали с поличным.

По данным ФСБ, крупную партию латиноамериканского кокаина доставили в Москву и поместили на арендованном на подставное лицо складском помещении в Московской области. В дальнейшем партию планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть наркотиков – сбыть в России.

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