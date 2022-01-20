Суд огласил приговоры фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд признал Ковальчука виновным, путем частичного сложения наказания назначил ему 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 миллиона рублей", – отметили в пресс-службе.
Али Абянов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,6 миллиона рублей. Владимир Калмыков получил 16 лет колонии и штраф 1 миллион рублей. Наименьший срок за решеткой проведет Иштимир Худжамов – 13 лет. Он также должен будет выплатить штраф 900 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован обвиняемыми.
В 2016 году на территории российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили партию кокаина массой 389 килограммов. По данному факту МВД РФ было возбуждено уголовное дело. В 2018 году российские и аргентинские правоохранители провели совместную операцию по пресечению поставки наркотиков на европейский рынок, в ходе которой были задержаны шесть человек.
Было установлено, что кокаин принадлежал Али Абянову – сотруднику российской дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия Абянов и два других фигуранта дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в России, еще двое – в Аргентине.
Предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука арестовали в Германии. Следствие оценило партию на черном рынке почти в 60 миллионов долларов.
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