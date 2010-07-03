МВД завершило следственные действия по "кокаиновому делу"

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Следователи МВД предъявили обвинение в окончательной редакции фигуранту "кокаинового дела" Андрею Ковальчуку по подозрению в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в РФ.

"Следователи предъявили обвинение почти всем фигурантам дела в окончательной редакции. Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела", – цитирует ТАСС адвоката Андрея Шалаева.

Ковальчук был задержан в марте 2018 года в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. В РФ Ковальчук был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В декабре 2017 года силовиками в результате проведения международной операции в Москве с поличным были задержаны трое граждан России. Среди подозреваемых – Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина.

По данным МВД, Ковальчук является организатором контрабанды. До задержания он являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Подозреваемый свою вину отрицает и настаивает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию.