Адвокат Ковальчука рассказал о противоречиях в расследовании "кокаинового дела"

31 июля, 22:14
Фото: ТАСС/DPA/Mohssen Assanimoghaddam
Адвокат Андрея Ковальчука рассказал о противоречиях в рамках расследования "кокаинового дела".
"Меня смущает наличие этих противоречий. Более того, меня смущает то, что на брикетах, в которых находился якобы кокаин, ни одного следа происхождения биологического нет. Они абсолютно стерильны, это невозможно. Для того чтобы так упаковать, надо иметь спецоборудование", – сказал он в беседе с RT.
В конце июля 2018 года суд в Германии выдал российской стороне предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука. Сейчас мужчина находится в СИЗО "Матросская тишина".
В феврале стало известно, что в 2016 году сотрудник технического состава посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов спрятал 12 чемоданов с кокаином в здании посольской школы. Общий вес наркотиков составил почти 400 килограммов.
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