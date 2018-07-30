Германия выдала РФ обвиняемого в организации поставок аргентинского кокаина

30 июля, 16:05
Фото: ТАСС/Claudio Santisteban
Суд в Германии выдал российской стороне предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука, заявил адвокат Владимир Жеребенков, передает ТАСС.
По его словам, Ковальчук находится в СИЗО "Матросская тишина", ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.
Адвокат не сообщил точную дату доставки в РФ предполагаемого организатора поставок кокаина.
Ковальчука, по словам адвоката, задержали дома в ночь на 2 марта. Он находился там со своей женой и не скрывался от полиции.
Ранее сообщалось, что старший прокурор Генеральной прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер заявил, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию находится в суде для срочных дел в Берлине.
22 февраля стало известно, что в 2016 году сотрудник технического состава посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов спрятал 12 чемоданов с кокаином в здании посольской школы. Всего вес наркотиков составил почти 400 килограммов.
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