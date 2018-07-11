Суд в Москве продлил арест трем фигурантам "кокаинового дела"

11 июля, 17:29
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Тверской суд Москвы продлил арест трем фигурантам дела о контрабанде кокаина. Они останутся под стражей до 13 октября, сообщили представители суда.
Арест продлили Иштимиру Худжамову, Владимиру Калмыкову и Али Абянову, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские и аргентинские спецслужбы пресекли поставку в Москву 389 килограммов кокаина. В Аргентине задержали несколько человек, включая сотрудника местной полиции и выходца из России. Наркотик хранили на территории посольства РФ, его обнаружили дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве арестовали Калмыкова, Худжамова и Абянова, в Германии заключили под стражу предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука. Обвиняемые заявили, что Ковальчук ввел их в заблуждение, пообещав заработок и представившись сотрудником спецслужб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, рассказала, что предполагаемый организатор контрабанды никогда не работал во внешнеполитическом ведомстве или российских диппредставительствах. Она также опровергла информацию о том, что наркотики хотели переслать дипломатической почтой.
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