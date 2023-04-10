ФСБ задержала 700 килограммов кокаина, перевозимого в ЕС через Россию

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ФСБ РФ изъяла 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, который пытались перевезти из одной из латиноамериканских стран в Евросоюз через Россию, сообщает ТАСС.

Спецслужбы установили троих иностранцев, прибывших в РФ специально для проведения многоэтапной наркоакции. Ими оказались два гражданина Колумбии и один гражданин государства, входящего в ЕС.

Их задержали с поличным. При них было 699 килограммов кокаина. Розничный сбыт партии мог принести наркосиндикату прибыль в размере не менее 6 миллиардов рублей.

Оптовую партию латиноамериканского кокаина доставили в Москву и поместили на арендованном на подставное лицо складском помещении в Московской области. В дальнейшем партию кокаина планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть наркотиков – сбыть в России.

Ранее Национальные военно-морские силы Колумбии извлекли из воды 14-метровую подводную лодку с грузом наркотиков и двумя телами погибших. На борту подводного судна было 2,6 тонны кокаина. Стоимость такого нелегального груза оценивается в 72 миллиона фунтов стерлингов (примерно 6,6 миллиарда рублей).

Было установлено, что на подлодке находились четыре человека. Из них двое погибли, еще двум потребовалась госпитализация для оказания медицинской помощи. Предварительно сообщается, что экипаж отравился ядовитыми парами.

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