Подлодку с 2,6 тонны кокаина и двумя мертвыми людьми нашли у берегов Колумбии

Фото: Национальные ВМС Колумбии

Национальные военно-морские силы Колумбии извлекли из воды 14-метровую подводную лодку с грузом наркотиков и двумя телами погибших. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на борту подводного судна было 2,6 тонны кокаина. Стоимость такого нелегального груза оценивается в 72 миллиона фунтов стерлингов (примерно 6,6 миллиарда рублей).

Было установлено, что на подлодке находились четыре человека. Из них двое погибли, еще двум потребовалась госпитализация для оказания медицинской помощи. Предварительно сообщается, что экипаж отравился ядовитыми парами.

В ноябре 2022 года упаковки с наркотическими веществами всплыли на пляжах Израиля, а именно в городах Нагария, Хайфа, Тират-Кармель и Зихрон-Яаков. Свертки оперативно собрали и доставили в лаборатории. Сообщалось, что в них мог находиться гашиш.

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