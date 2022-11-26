Десятки упаковок с наркотиками выбросило на пляжи Израиля – СМИ

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Десятки упаковок с наркотическими веществами выбросило на пляжи Израиля, сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, пакетики с наркотиками были найдены, в том числе на пляжах городов Нагария, Хайфа, Тират-Кармель, Зихрон-Яаков. При этом на побережье Тель-Авива нашли сразу около 40 упаковок.

Как сообщает газета, в пакетиках, вероятно, может быть гашиш. В настоящее время упаковки доставлены в лабораторию для проверки. По данному факту было организовано расследование. Правоохранители, в частности, проверяют и другие пляжи на предмет таких свертков.

Ранее в аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который доставил партию "жидкого" кокаина из Бразилии.

Сообщалось, что мужчина перевозил наркотик общим весом 1 килограмм в 32 контейнерах, сокрытых в его ЖКТ. При этом, как отмечалось, за перевозку запрещенного вещества ему заплатили 300 тысяч рублей.



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