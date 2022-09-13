Полицейские ЗелАО задержали подозреваемого в выращивании и сбыте марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в сбыте и хранении марихуаны, говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

"Установлено, что злоумышленник около магазина в 3 микрорайоне сбыл неизвестное вещество гражданину. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 10 граммов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обыска в жилище подозреваемого были обнаружены и изъяты 30 кустов конопли и пластиковые контейнеры с находящимися внутри таблетками с неизвестным веществом.

Как отметили в МВД, экспертиза показала, что изъятые таблетки содержат апрофен (психотропное вещество). Также правоохранители нашли и изъяли части растений общей массой около 270 граммов, являющиеся частями наркосодержащего растения конопля и наркотическим средством марихуаной.

Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел. Они соединены в одно производство, фигурант арестован.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая использовалась для производства и сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. Оперативники в ходе обысков обнаружили и изъяли более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Установлено, что к изготовлению запрещенных веществ и дальнейшей их продаже причастны двое жителей Екатеринбурга.