Роскомнадзор в 2022 году удалил 64 тыс материалов по наиболее опасным для детей категориям

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С начала 2022 года Роскомнадзор удалил 64 тысячи запрещенных материалов, содержащих пропаганду суицида, детскую порнографию и информацию о наркотиках. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

"В 2022 году Роскомнадзором уже удалено 64 тысячи запрещенных материалов только по трем наиболее опасным для детей категориям информации – наркотики, пропаганда самоубийства и детская порнография", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство передает весь подобного рода контент в уполномоченные органы для розыска его распространителей и привлечения их к ответственности. Кроме того, Роскомнадзор проводит открытые уроки, игры и тренинги по информационной безопасности и защите персональных данных. В 2022 году в таких занятиях приняли участие свыше 3 миллионов детей.

"Один из безусловных приоритетов в деятельности Роскомнадзора – защита детей. Ежедневно наши сотрудники занимаются выявлением и удалением опасной для детей информации", – подчеркнули в РКН.

Ранее Роскомнадзор предложил ввести пин-коды для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, чтобы защитить от такого контента детей. По словам замруководителя ведомства Вадима Субботина, проблемы есть в регулировании новых сфер распространения информации, например различных платформ для просмотра видео.