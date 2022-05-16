Роскомнадзор предложил ввести пин-коды для просмотра фильмов 18+

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Роскомнадзор предложил ввести пин-коды для просмотра фильмов и сериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию, чтобы защитить от такого контента детей. Об этом рассказал замруководителя ведомства Вадим Субботин.

По его словам, проблемы есть и в регулировании новых сфер распространения информации, различных платформ для просмотра видео.

"Дети, когда остаются дома одни, без проблем заходят туда и находят то, что хотят посмотреть. <...> Проблему, по нашему мнению, можно устранить путем создания некоторого контура безопасной для детей среды через введение специальных пин-кодов, которые будут знать только взрослые члены семьи, который будет запрашиваться площадкой", – приводит слова Субботина ТАСС.

Он отметил, что в библиотеках ряда площадок множество фильмов и сериалов, которые рассчитаны на взрослую аудиторию, маркируются 18+.

"Тем не менее ребенок может беспрепятственно их посмотреть. <...> К законности работы самих сервисов в данном случае предъявить (претензии) нельзя, потому что ими прописывается просто возрастной значок", – пояснил Субботин.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили запретить прерывать рекламой фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов. Авторы инициативы утверждали, что реклама отнимает у человека время, а также разрушает впечатления от просмотра фильма или передачи и препятствует целостному восприятию информации.

