Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение Tor Browser из Google Play

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Приложение Tor Browser должно быть удалено из магазина Google Play, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser", – отметили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor. Причиной ограничения доступа стало размещение на данном ресурсе информации о работе средств, предоставляющих доступ к запрещенному контенту.

Tor – программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает.

