Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении YouTube

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Роскомнадзор не ограничивал работу YouTube в России, сообщили в ведомстве.

"Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается", – отмечается в сообщении.

Ранее в средствах массовой информации со ссылкой на источник в управлении Ромкомнадзора по Якутии появились сообщения о том, что ведомство начало замедлять в России трафик YouTube.

Между тем министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отмечал, что в России не планируют закрывать видеохостинг YouTube. Глава ведомства подчеркнул, что власти, принимая решение об ограничении работы какой-либо платформы, в первую очередь руководствуются интересами российских пользователей.

В свою очередь, гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила о намерении продолжать работу в РФ. По ее словам, видеохостинг считает необходимым обеспечивать пользователям из России доступ к независимым данным. Кроме того, YouTube в сегодняшнем конфликте может использоваться для гуманитарных целей, например для организации онлайн-образования детей или оказания медпомощи в полевых условиях.

