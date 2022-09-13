Грозивший сбросить ребенка с балкона москвич признался в употреблении наркотиков

Фото: ГУ СК РФ по г. Москве

Москвич, грозивший сбросить ребенка с 13-го этажа, признался в употреблении наркотиков, сообщает РИА Новости. На допросе он рассказал, что в момент происшествия был в наркотическом опьянении.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Для проверки психического здоровья злоумышленника проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Мужчине предъявлено обвинение.

Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого в СИЗО на время расследования. Кроме того, в рамках расследования на предмет халатности будет оценена работа органов опеки.

Инцидент произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев решил наградить лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ходацкого, участвовавших в задержании дебошира.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о расследовании.