В Москве наградят полицейского за задержание отца, угрожавшего скинуть ребенка с балкона

Фото: телеграм-канал "112"

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился наградить полицейского, который задержал отца, угрожавшего скинуть ребенка с балкона в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

По словам официального представителя министерства Ирины Волк, ребенка на Городецкой улице спас лейтенант полиции Николай Коновалов.

Ранее сообщалось, что задержанный держал дочь над балконом 13 этажа жилого дома в столичном районе Новокосино. Злоумышленник был задержан полицейским, прибывшими на место происшествия. В результате инцидента ребенок не пострадал.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

