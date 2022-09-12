В Москве задержан мужчина, угрожавший выбросить ребенка с балкона

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Полиция задержала мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы города поступили информация о неизвестном, державшем малолетнего ребенка над балконом 12 этажа жилого дома на ул. Городецкая. Мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал выбросить малыша на улицу", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что инцидент произошел в столичном районе Новокосино. Злоумышленник был задержан полицейским, прибывшими на место происшествия. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки, которая утонула в реке Изылы в Новосибирской области.

По данным ведомства, ЧП произошло в селе Вассино Тогучинского района. Ребенок поскользнулся на бетонной плите, которая использовалась для перехода через реку, и упал в воду.