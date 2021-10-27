Два ребенка утонули в Хабаровском крае, провалившись под тонкий лед водоема

06:04
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровской крае двое малолетних братьев утонули, провалившись под тонкий лед водоема. ЧП произошло в Солнечногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"По предварительным данным, <...> братья 10 и 6 лет во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Это старый карьер, который уже начал затягиваться коркой льда. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что взрослым о случившемся рассказал другой ребенок, который стал свидетелем трагедии. Тела детей искали водолазы. Их передали сотрудникам полиции.
"Одни из мальчиков был найден на мелководье, глубина во втором месте составляла 2–3 метра", – рассказали в МЧС.
По факту гибели детей региональный СУСК возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Приморье утонула семья из пяти человек, провалившись на автомобиле под лед. Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.
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