Два ребенка утонули в Хабаровском крае, провалившись под тонкий лед водоема

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровской крае двое малолетних братьев утонули, провалившись под тонкий лед водоема. ЧП произошло в Солнечногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, <...> братья 10 и 6 лет во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Это старый карьер, который уже начал затягиваться коркой льда. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что взрослым о случившемся рассказал другой ребенок, который стал свидетелем трагедии. Тела детей искали водолазы. Их передали сотрудникам полиции.

"Одни из мальчиков был найден на мелководье, глубина во втором месте составляла 2–3 метра", – рассказали в МЧС.

По факту гибели детей региональный СУСК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморье утонула семья из пяти человек, провалившись на автомобиле под лед. Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.