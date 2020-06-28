7-летняя девочка утонула во время купания в Коломне

Фото: ТАСС/Борис Кавашкина

7-летняя девочка утонула во время купания в подмосковной Коломне. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по области Ольги Врадий.

Известно, что труп ребенка нашли в субботу, 27 июня, в реке Оке.

"В городе Коломне обнаружено тело семилетней девочки с признаками утопления", – подтвердила Врадий.

Она отметила, что СК организовал по факту произошедшего доследственную проверку.

"По предварительным данным, девочка купалась в реке вместе с родителями. В момент, когда взрослые отплыли далеко от берега, ребенок, оставшись без присмотра, утонул", – сообщила Врадий.

Сейчас следователями проводится выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее трое детей утонули в Солнечногорском районе. Сообщалось, что инцидент произошел в СНТ "Чайка".

Позднее СК возбудил два уголовных дела по фактам произошедшего. Было начато служебное расследование обстоятельств случившегося.