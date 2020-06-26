СК возбудил два уголовных дела после утопления трех детей в Солнечногорском округе

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам гибели детей в Солнечногорском городском округе. Они утонули 25 июня, сообщается на официальном сайте СК РФ по Подмосковью.

"По данным фактам следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ и части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в поселке Андреевка вблизи гаражного комплекса в заполненном водой основании фундамента недостроенного гаража нашли тела двух мальчиков 4 и 5 лет с признаками утопления.

Кроме того, в четверг на территории СНТ в деревне Радищево в водоеме утонул 5-летний мальчик. Он находился там вместе с бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми.

По данным фактам начато расследование, выясняются обстоятельства случившегося. В СК напомнили о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей.

Ранее человек утонул в Москве-реке у Павелецкой набережной. Тело погибшего уже вытащено из воды.