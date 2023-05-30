16:38Происшествия
Трех граждан РФ арестовали на Бали по делу о наркосети – СМИ
Фото: depositphotos/doomu
Правоохранители на Бали арестовали семь человек по делу о наркосети, среди которых оказались три россиянина. О происшествии сообщает Detik со ссылкой на замначальника местного отдела по борьбе с наркотиками.
"В настоящее время у нас есть семь человек, подозреваемых в совершении преступлений", – уточнил правоохранитель.
Как отмечает портал, в состав преступной группы также входили граждане Узбекистана. При обыске у задержанных нашли наркотики и три пистолета для страйкбола.
Ранее двух россиян арестовали в Индии по подозрению в торговле наркотиками. Дипломаты вышли на связь с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства ареста граждан РФ в индийском штате Гоа.
До этого в СМИ появилась информация о том, что в числе задержанных якобы оказались серебряная призерка Олимпиады по плаванию Светлана Варганова и некий бывший полицейский. При них нашли ЛСД, кокаин и другие наркотики.
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