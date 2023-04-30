Двух россиян арестовали в Индии по подозрению в торговле наркотиками

Фото: ТАСС/Эндель Таркпеа

Российские дипломаты выясняют обстоятельства ареста в индийском штате Гоа двух граждан РФ, обвиняемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

"Дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", – рассказали в дипмиссии.

Отмечается, что о задержании двух россиян и одного местного гражданина ранее сообщали индийские СМИ. В числе задержанных якобы оказались серебряная призерка Олимпиады по плаванию Светлана Варганова и некий бывший полицейский. При них нашли ЛСД, кокаин и другие наркотики.

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