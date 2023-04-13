Россиянку депортируют с Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева

Фото: Aryo Mahendro/detikBali

Власти острова Бали приняли решение о депортации гражданки России за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на иммиграционную службу Денпасара.

Портал сообщает, что россиянку арестовали 12 апреля.

"После окончания всех процедур заинтересованное лицо (россиянка. – Прим. ред.) должна приобрести обратный билет (в Россию. – Прим. ред.)", – сообщил глава отдела иммиграции Минюста острова Бали Бэррона Ичсана.

До этого стало известно, что с Бали депортируют еще одного гражданина России – Юрия Чиликина. Местные власти приняли подобное решение после фото мужчины со спущенными штанами на священной горе на острове. Поступок россиянина посчитали неприличным и неуважительным по отношению к местной культуре и жителям.



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