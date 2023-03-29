Власти Бали депортируют россиянина из-за провокационного фото

Фото: instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chila_brazila

Власти Индонезии вышлют из страны гражданина РФ Юрия Чиликина, который сфотографировался со спущенными штанами на священной горе на острове Бали. Об этом пишет The Jakarta Post.

Как пояснил глава балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу, соответствующее решение принято в связи с тем, что россиянин грубо нарушил нормы приличия и проявил неуважение к местной культуре.

Отмечается, что после депортации мужчину внесут в черный список туристов. Ему будет запрещен въезд в Индонезию в течение как минимум шести месяцев.

Снимок Чиликин сделал на вершине вулкана Агунг, самой высокой точки Бали. Агунг считается священным местом, согласно поверьям индонезийцев, он является осью мира и обителью богов.

Сам россиянин объяснил свой поступок тем, что гора также является "символом бога Шивы", олицетворяющего мужское начало. Свою вину тем не менее он признал, отметив, что неправильно понял трактовку символизма. Он также заявил, что готов понести наказание.



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