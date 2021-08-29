Япония уведомила генконсульство РФ о задержании россиянина, приплывшего на Хоккайдо

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Фото: depositphotos/denisismagilov
Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, который приплыл на Хоккайдо с Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского дипведомства.
Уточняется, что уведомление пришло от японской стороны в пятницу, 27 августа. Россиянин был задержан на территории Японии за нелегальный въезд в страну.
Сейчас японские власти начали разбирательства по данному делу. Планируется установить, как именно гражданин РФ оказался на территории Японии.
В генконсульстве РФ добавили, что чаще всего задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.
О неизвестном гражданине, приплывшем с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 21 августа. Россиянин вышел в море еще 17 августа. Спустя два дня его обнаружили японские пограничники. По информации японских СМИ, мужчине 38 лет, с собой у него российское водительское удостоверение. На Хоккайдо он приплыл в резиновой лодке.
22 августа стало известно, что Япония отказалась предоставлять России официальную информацию о запросившем политическое убежище мужчине. В генконсульстве отметили, что со своей стороны Россия хочет добиться от японских властей информации, а также провести встречу c этим человеком, если его российское гражданство подтвердится.
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