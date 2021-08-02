В ЕС рассмотрят возможность предоставления политического убежища Тимановской

Фото: nstagram.com/kristi_timanovskaya

Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая отказалась возвращаться в республику. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.

"Мы с нашими европейскими партнерами изучим, можем ли мы предоставить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище. Я думаю, для Европы было бы честью это сделать", – отметил он.

Бон выразил мнение, что в настоящее время Белоруссия представляет собой диктатуру и самые худшие ее проявления – контроль, цензуру и насилие.

"Те, кто вчера на улицах кричал, что у нас диктатура (на протестных акциях против санитарных пропусков во Франции. – Прим. ред.), должны посмотреть на то, что такое настоящая диктатура – это Белоруссия сегодня", – добавил он.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую накануне попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

При этом ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных бегуний.

В результате спортсменка приехала в аэропорт и обратилась в полицию. По данным МОК, ночь Кристина Тимановская провела там же, а сейчас находится под защитой местных властей.