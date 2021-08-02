В МОК рассказали, где провела ночь белорусская спортсменка Тимановская

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады в Токио провели переговоры с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Об этом рассказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс, пишет РИА Новости.
По данным комитета, Тимановская провела ночь в аэропорту. Сейчас она находится в безопасности под защитой местных властей.
"Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы ее поддерживаем во всем", – сказал Адамс.
Он добавил, что в МОК намерены направить официальное письменное заявление властям Белоруссии.
31 июля Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что было принято решение отстранить Тимановскую от участия в соревнованиях в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Позднее спортсменку попытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио и отправить в Минск.
Сама Тимановская заявила, что намерена просить убежище в Европе, поскольку опасается за свою судьбу в случае возвращения в Белоруссию.
Как рассказал позднее депутат японского парламента от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава, полиция Японии заявила об отсутствии Тимановской в аэропорту Ханэда. Он также подчеркнул, что не может гарантировать достоверность этих данных.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину
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