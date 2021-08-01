Оргкомитет Токио-2020 расследует алкогольную вечеринку в олимпийской деревне

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Оргкомитет Олимпиады в Токио расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов и официальных представителей делегаций. Она прошла 30 июля в олимпийской деревне на открытом воздухе и с нарушением противоковидных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто.

"Мы расследуем ситуацию и на основании полученных результатов должны принять соответствующие меры", – заявил Муто.

Сообщается, что перед началом соревнования делегации предупредили об удалении из деревни и лишении олимпийских аккредитаций в случае нарушений антикоронавирусных мер, в том числе распития алкоголя.

Ранее грузинских спортсменов лишили аккредитаций из-за нарушений на Олимпиаде в Токио. Они покинули пределы олимпийской деревни. Муто объяснил, что это серьезное нарушение правил плейбука.

