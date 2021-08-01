В делегации ОКР в Токио нет ни одного инфицированного коронавирусом

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По состоянию на середину Олимпийских игр в Токио в делегации ОКР нет ни одного инфицированного коронавирусом. Итоги подвел президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает РИА Новости.

"Это для нас особый предмет гордости", – заявил он.

Поздняков подчеркнул, что российские врачи работают с утра до вечера – у них отдельный стенд. Он отметил, что отсутствие заражений COVID-19 значит, что спортсмены из России получат шанс воплотить свою мечту в жизнь.

Ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международного олимпийского комитета обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России. Кроме того, он раскритиковал решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.